Мошенники пообещали жителям Шымкента автомобили и обманули

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Группу мошенников, обманывавших людей через Интернет, задержали в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Хабар 24.

Как уточнили в прокуратуре, восемь молодых людей, имеющих базу телефонных номеров казахстанцев, звонили абонентам и говорили, что те стали счастливыми обладателями нового автомобиля. Условием для получения авто была лишь необходимость перечислить определённую сумму денег.

Установлены уже 10 потерпевших, оставшихся без денег и подарка.

"Арестовали восемь человек. Все – жители Тараза. Они специализировались на интернет-мошенничествах, а именно использовали свою базу данных, где один из них раньше работал. Они работали в сетевом маркетинге по реализации товаров. Клиентам звонили и говорили, к примеру, что выиграли автомобиль. Чтобы получить его, надо определённую сумму перевести. Всё, что угодно, они могли говорить, и люди верили", - рассказал зампрокурора Шымкента Ержан Марат.

Прокуроры говорят, что это была не единственная схема обмана. Уловки мошенники постоянно совершенствовали.

В этом году, по данным городской прокуратуры, это уже третья задержанная группа интернет-мошенников. Аферисты обещали за вознаграждение гранты по госпрограммам, получение АСП, а также обманывали на популярных сайтах онлайн-продаж. Сумма ущерба превысила миллиард тенге.