Мошенники от имени Нацбанка обманывают казахстанцев

"Мошеннические группы, выдавая себя за инвестиционные компании, активно используют рекламу в соцсетях со ссылкой на специально созданные профили в популярных мессенджерах, где призывают граждан осуществить вложение денег и обещают значительную прибыль от инвестиций. Мошенниками публикуются поддельные лицензии и другие правоустанавливающие документы, в том числе выданные якобы от лица Национального банка Казахстана", - сообщили в ведомстве.

Злоумышленники призывают граждан провести единовременный платеж для биржевого сбора. При этом граждан заверяют, что получение инвестиционного дохода гарантируется со стороны казахстанской криптовалютной биржи или иных финансовых институтов. Однако после перевода денег мошенники перестают выходить на связь.

"Национальный Банк доводит до вашего сведения, что ресурсы, содержащие информацию о быстром заработке на инвестициях, имеют явные признаки мошеннической деятельности, поскольку:

Национальный Банк Казахстана не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчётов и сделок;

Национальный Банк Казахстана не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка на государственных запасах;

на рекламных ресурсах содержится информация, ложно гарантирующая высокую прибыль за короткий период времени, а также отсутствует контактная информация;

перечень организаций, имеющих лицензию на осуществление инвестиционной деятельности, опубликован на официальном сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка", - пояснили специалисты.

Попавшимся на удочку мошенников рекомендуют обратиться с заявлением в правоохранительные органы.