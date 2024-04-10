  • 10 Апреля, 22:20
  • BAIGENEWS

Мошенники орудуют от имени премьер-министра в Казахстане

Сегодня, 21:49
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 21:49
Сегодня, 21:49
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Фото: pxhere.com

Обращение к казахстанцам выпустила пресс-служба правительства, передаёт BaigeNews.kz.

"В мессенджерах рассылается информация якобы от имени премьер-министра и членов правительства, содержащая просьбу по перечислению финансовых средств. Это фейк. Информация рассылается интернет-мошенниками. Просьба не доверять недостоверной рассылке, не перечислять средства и не переходить по сомнительным ссылкам", - говорится в обращении.

Правоохранительными органами ведётся работа по установлению и привлечению к ответственности лиц, совершающих мошеннические действия.

 

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