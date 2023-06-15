Мошенники обманывают казахстанцев от лица "КазМунайГаза"

Руководство АО НК "КазМунайГаз" предупредило казахстанцев об угрозах интернет-мошенничества, передаёт BaigeNews.kz.

"Мошенники продолжают массированную рекламу в Интернете с призывом "выгодно инвестировать в "КазМунайГаз" с ложными обещаниями высокой и пассивной доходности. Просим казахстанцев быть бдительными и доверять только официальным источникам", - сообщили в компании.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо помнить, что приобретать ценные бумаги "КазМунайГаза" можно только через лицензированную брокерскую компанию, либо в приложении Tabys.

Проверить наличие лицензии у брокера можно на веб-сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Граждане Казахстана могут обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка по номеру "1459" для получения консультаций по вопросам защиты их прав и интересов как потребителей финансовых услуг.