Мошенники используют бренд "КазМунайГаза". Возбуждено уголовное дело

Национальная компания "КазМунайГаз" заявляет, что имеет только один официальный сайт — www.kmg.kz. Все остальные сайты, действующие от имени нацкомпании, являются мошенническими, сообщает Baigenews.kz.

"Международные мошенники ведут массированную рекламу в поисковых системах и социальных сетях, которая направляет пользователей на мошеннические сайты, призывающих "выгодно инвестировать" в "КазМунайГаз" с обещанием высокой и пассивной доходности, играя на желании быстро заработать, не прилагая никаких усилий", - отметили в нацкомпании.

Указывается, что для пущей убедительности эти фейковые сайты упоминают имена людей-брендов: президента Казахстана, руководителей национальных компаний и финансовых организаций страны, лидеров общественного мнения. Злоумышленники используют видеокадры из общедоступных официальных видеороликов "КазМунайГаза", подменяя оригинальные аудиодорожки. В итоге посетителю демонстрируется фейковое видео, где профессиональный закадровый голос диктора озвучивает откровенную ложь с упоминанием названия компании.

При первом посещении фейковых сайтов пользователя приглашают "пройти тест" или просто ответить на два-три предварительных вопроса, благодаря которым преступники выясняют e-mail посетителя, его гражданство и номер мобильного телефона. Для правдоподобия на сайтах размешается фотография лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, якобы выданная Национальным банком Казахстана. Используется и скрипт калькулятора инвестора, который просчитывает в онлайн-режиме "высокодоходную прибыль".

Лже-ресурсы, в основном, создаются в международных зонах (в зоне .COM и других). К примеру, таковы сайты kazmynai-gaz.com, kz-finvesting.com, kz-gaz555.com, butterflyexpect.com, kaz-gaz.org, greyongrey.com, healbrowl.com/logistics, murrindindi.org/info. А также создаются лже-сайты и в тематических доменных зонах (к примеру, таковы kazmunaigas.club, tiddley.work, kz.dahod.shop, investor-test.top и ряд других). Если проверить эти доменные имена, выясняется, что они зарегистрированы в странах СНГ или дальнем зарубежье.

Помимо сайтов выявлено, как минимум, шесть мошеннических приложений.

Первое фейковое, паразитирующее на бренде компании приложение "KazMunay Invest", было опубликовано в Google Play 8 июля 2022 года, и его к началу августа успело скачать более 50 тысяч пользователей. Контакты мошенника указывали на сайт, зарегистрированный в доменной зоне территории Токелай (.TK), на Новозеландских островах. Оно уже удалено из плей-маркета. Затем появились псевдо-приложения "КазМунайГаз", "КазМунайГаз Инвестиции", KazMunay Club Invest, "КазИнвест", "КазМунайИнвест". Между тем, у КМГ нет никакого официального приложения, и его разработка пока не планируется.

Компанией было направлено по всем этим фактам обращение в Агентство РК по финансовому мониторингу, Национальный банк и МВД РК. Полицией Нур-Султана возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия. Отправлены запросы на блокировку мошеннических сайтов и приложений. Достоверная информация о деятельности компании размещается только на официальном сайте, а также на официальных аккаунтах в социальных сетях", - отметили в КМГ.

Дополнительно граждане Казахстана могут обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка по номеру 1459 для получения консультации по вопросам защиты их прав и интересов как потребителей финансовых услуг.

Казахстанцев и нерезидентов страны просят быть бдительными и доверять только официальным источникам.