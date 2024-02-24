Мошенника из Таджикистана задержала полиция в ВКО
Сегодня, 22:15
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Сегодня, 22:15Сегодня, 22:15
104Фото: t.me/POLICE_of_KZ
В одной из съёмных квартир Усть-Каменогорска полицейские задержали иностранного уголовного преступника, находившегося в международном розыске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
"25-летний гражданин Таджикистана более года разыскивается за совершение мошенничества и кражи. Задержанный водворен в ИВС. Коллегам из Республики Таджикистан направлено уведомление об установлении местонахождения преступника. Рассматривается вопрос о его экстрадиции", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала года сотрудники ДП ВКО задержали 15 разыскиваемых преступников.
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