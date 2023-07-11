Мошенник сдавал приезжим несуществующие квартиры в Астане

Фото: polisia.kz

Серийное мошенничество с арендой квартир расследуют полицейские Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Полицейскими района Байконыр установлен 20-летний житель Павлодара, причастный к мошенничеству с недвижимостью. С февраля парень размещал фейковые объявления о сдаче в аренду недвижимости на сайте Крыша.kz. В объявлениях выставлял стоимость ниже рыночной и привлекательные фотографии интерьера", - сообщили в полиции.

С заявлениями обратились уже 11 граждан. В основном это гости столицы, желавшие арендовать жильё посуточно.

Например, жительница Кызылорды перевела незнакомцу 100 тысяч тенге.

По факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК - “Мошенничество”. Устанавливаются остальные потерпевшие.