Мошенник обманывал людей у банкоматов в Туркестане
Сегодня, 19:57
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Сегодня, 19:57Сегодня, 19:57
128Фото: polisia.kz
Житель Туркестана снимал деньги с банковских карт горожан. Мужчину задержали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В полицию поступили заявления от четырёх местных жителей.
"По словам потерпевших, возле банкомата неизвестный мужчина предложил им помочь снять деньги. Затем сообщил, что на их счетах не осталось денежных средств, а сам снял с карты деньги. Причиненный ущерб составил 243 000 тенге", - сообщили в полиции.
В совершении преступления подозревают 37-летнего безработного. Полученные обманным путём деньги задержанный уже потратил.
В отношении мужчины по факту мошенничества проведено досудебное расследование, уголовное дело направлено в суд.
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