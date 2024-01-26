Мошенник обманывал людей у банкоматов в Туркестане

Житель Туркестана снимал деньги с банковских карт горожан. Мужчину задержали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию поступили заявления от четырёх местных жителей.

"По словам потерпевших, возле банкомата неизвестный мужчина предложил им помочь снять деньги. Затем сообщил, что на их счетах не осталось денежных средств, а сам снял с карты деньги. Причиненный ущерб составил 243 000 тенге", - сообщили в полиции.

В совершении преступления подозревают 37-летнего безработного. Полученные обманным путём деньги задержанный уже потратил.

В отношении мужчины по факту мошенничества проведено досудебное расследование, уголовное дело направлено в суд.