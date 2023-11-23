Мошенник обманул главу нацкомпании на 229 млн тенге в Актобе

Актюбинца осудили за попытку обмануть экс-главу нацкомпании "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе" и мошенничество в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

В городском суде №2 рассмотрели уголовное дело в отношении Б., поступившее с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины.

Судом установлено, что Б., услышав от знакомых о возбуждённых уголовных делах в отношении руководителей СПК "Актобе" и беспокойстве по этому поводу Имантаева Е., занимавшего в 2019-2021 годах должность председателя правления АО, решил нажиться на этом.

Он связался с главой правления и сказал, что за 100 миллионов тенге может помочь закрыть дела. Якобы у него имеются знакомые в Антикоррупционной службе, которые на это согласны.

"Имантаев передал Б. 229 537 993 тенге, в том числе 70 процентов доли участия в уставном капитале ТОО. Б., присвоив деньги, распорядился ими по своему усмотрению, поскольку фактически не собирался помогать Имантаеву и знакомых у него в Антикоррупционной службе нет. Таким образом, Б. путём обмана и злоупотребления доверием совершил мошенничество в особо крупном размере (пункт 2 части 4 статьи 190 УК РК)", - сообщили в суде.

Подсудимый заключил с прокурором процессуальное соглашение о признании вины.

"Суд пришёл к выводу о том, что заключённое процессуальное соглашение соответствует требованиям УПК, признал Б. виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет с конфискацией в доход государства 70 процентов доли в уставном капитале ТОО", - уточнили в пресс-службе суда.

Иск по делу не заявлен.

Приговор пока не вступил в законную силу.