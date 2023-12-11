Мошенник обманул друзей на 39 млн тенге в Семее
Сегодня, 21:49
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Сегодня, 21:49Сегодня, 21:49
108Фото: polisia.kz
34-летний житель Семея занимал у знакомых деньги и проигрывал их в букмекерских конторах. Заявления в полицию подали 19 человек. Ущерб составил почти 39 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Мужчина просил друзей помочь ему материально якобы для восстановления в спортивную организацию. Многие знакомые, доверившись, оформляли на своё имя кредиты. Однако позже выяснилось, что псевдоспортсмен растратил деньги на ставках.
Потерпевшие, узнав о пристрастии знакомого, поняли, что их обманули. В полицию обратились 19 человек.
По всем фактам начато досудебное расследование по статье 190 УК РК.
Фигурант находится под подпиской о невыезде.
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