Мошенник обманул друзей на 39 млн тенге в Семее

34-летний житель Семея занимал у знакомых деньги и проигрывал их в букмекерских конторах. Заявления в полицию подали 19 человек. Ущерб составил почти 39 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчина просил друзей помочь ему материально якобы для восстановления в спортивную организацию. Многие знакомые, доверившись, оформляли на своё имя кредиты. Однако позже выяснилось, что псевдоспортсмен растратил деньги на ставках.

Потерпевшие, узнав о пристрастии знакомого, поняли, что их обманули. В полицию обратились 19 человек.

По всем фактам начато досудебное расследование по статье 190 УК РК.

Фигурант находится под подпиской о невыезде.



