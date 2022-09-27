Мошенничество в особо крупных размерах: в Астане задержали предпринимателя

По подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах в Астане задержали главу ТОО "Ас-Ай" Аскара Омара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финмониторингу.

"Омар при взыскании с АО "Пассажирские перевозки" якобы понесенных убытков использовал заведомо ложные сведения об объёмах поставок и сфальсифицированные заключения аудиторов. В результате незаконных действий квазигосударственной компании причинен ущерб на сумму свыше 300 миллионов тенге. На похищенные средства Омар приобрел квартиру в Астане стоимостью 125 миллонов тенге и машину Range Rover за 60 миллионов тенге", - сообщили в АФМ.

В Агентстве уточнили, чтто наряду с этим Омар для вывода средств в теневой оборот использовал фиктивные счета фактуры от номинальных юридических лиц на 1,3 миллиарда тенге. В этой связи также расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 285,6 миллиона тенге.

Следствие продолжается, иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК, разглашению не подлежит.