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  • Мошенничество в особо крупных размерах: в Астане задержали предпринимателя
Мошенничество в особо крупных размерах: в Астане задержали предпринимателя Сегодня, 22:04
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Мошенничество в особо крупных размерах: в Астане задержали предпринимателя

По подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах в Астане задержали главу ТОО "Ас-Ай" Аскара Омара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финмониторингу. 

"Омар при взыскании с АО "Пассажирские перевозки" якобы понесенных убытков использовал заведомо ложные сведения об объёмах поставок и сфальсифицированные заключения аудиторов. В результате незаконных действий квазигосударственной компании причинен ущерб на сумму свыше 300 миллионов тенге. На похищенные средства Омар приобрел квартиру в Астане стоимостью 125 миллонов тенге и машину Range Rover за 60 миллионов тенге", - сообщили в АФМ.

В Агентстве уточнили, чтто наряду с этим Омар для вывода средств в теневой оборот использовал фиктивные счета фактуры от номинальных юридических лиц на 1,3 миллиарда тенге. В этой связи также расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 285,6 миллиона тенге. 

Следствие продолжается, иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

 

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#хищение #мошенничество #Пассажирские перевозки #Астана
Журналист
Сегодня, 22:04
160
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