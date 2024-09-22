Мощный снегопад накрыл ЮАР: стало известно о первой жертве

Из-за мощного снегопада, который накрыл ЮАР в эти выходные, образовалась 30-километровая пробка. От переохлаждения в ней скончалась 39-летняя женщина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание Iol.

Экстренные службы сообщили, что такси с пассажирами застряло в снегу в Квазулу-Натале на трассе Дурбан – Йоханнесбург с пятницы.

По словам представителя Midlands EMS Роланда Робертсона, бригады скорой помощи были направлены в торговый центр Merrivale после того, как женщина потеряла сознание из-за сильного переохлаждения.

"Такси остановилось перекусить, когда произошел инцидент, и по прибытии было обнаружено, что человек потерял сознание и находился в критическом состоянии переохлаждения, требуя срочной медицинской помощи. По пути в больницу состояние пациентки быстро ухудшилось. Были предприняты все усилия по реанимации, но, к сожалению, по прибытии в больницу женщина скончалась", — сообщил Робертсон.

South Africa is wild we are never beating the allegations with Americans 🤣😂 i didn’t even know that lions can survive the snow 👌. pic.twitter.com/2FrshnHDQY — Dr Chauke 📝 (@_BlackZA) September 22, 2024

Фото: X / BlackZA

СМИ отмечают, что сильный снегопад обрушился на несколько провинций ЮАР, которые сейчас напоминают по виду совсем не Африку. Из-за этого в ряде городов отключилось электричество, перестал работать водопровод.