Мощный снегопад накрыл ЮАР: стало известно о первой жертве

Из-за мощного снегопада, который накрыл ЮАР в эти выходные, образовалась 30-километровая пробка. От переохлаждения в ней скончалась 39-летняя женщина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание Iol.

Экстренные службы сообщили, что такси с пассажирами застряло в снегу в Квазулу-Натале на трассе Дурбан – Йоханнесбург с пятницы.

По словам представителя Midlands EMS Роланда Робертсона, бригады скорой помощи были направлены в торговый центр Merrivale после того, как женщина потеряла сознание из-за сильного переохлаждения.

