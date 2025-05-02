Национальный банк Казахстана обновил внешний вид мерных слитков аффинированного золота — впервые с момента запуска программы в 2017 году, передаёт BaigeNews.kz.

Обновлённый дизайн вдохновлён петроглифами — древними наскальными рисунками, отражающими мировоззрение и быт народов, проживавших на территории современного Казахстана более 4 тысяч лет назад. Таким образом, слитки приобретают не только инвестиционную, но и коллекционную ценность, подчеркнули в НБК.

Новые слитки в пяти стандартных весовых категориях — 5, 10, 20, 50 и 100 граммов — поступят в продажу с конца второго квартала 2025 года.