Школьник из Арыси получил приглашения от 86 зарубежных вузов
Его ждут в девяти странах.
Сегодня, 18:10
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Сегодня, 18:10Сегодня, 18:10
160Фото: акимат Туркестанской области
11-классник арысского лицея “Білім-Инновация” Алтынбек Айсултан получил приглашение продолжить обучение от 86 университетов из девяти стран, передаёт BaigeNews.kz.
Среди них Budapest University of Technology and Economics, Eötvös Loránd University, University of East London, Albion College, Hampshire College, Drexel University, DePaul University, CU Boulder (University of Colorado Boulder), Drake University, Temple University.
Это ведущие университеты в области науки, технологий, бизнеса и социальных наук, занимающие высокие места в глобальных рейтингах.
Айсултан стал обладателем гранта на 4 614 000 долларов.
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