Подпольные убойные цеха по переработке мяса все чаще выявляют в Казахстане, в частности в столице. Продукцию в них реализовывают без разрешительных документов и в антисанитарных условиях. Только с начала этого года в стране выявили 13 подпольных убойных цехов и задержали более 100 человек, причастных к совершению краж скота. Как опасное мясо оказывается в кафе и на прилавках магазинов, подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Контроль за мясной продукцией проводит Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК. Там подчеркивают, что мясо при транспортировке должно сопровождаться ветеринарными документами.

Инспекторы государственной ветеринарно-санитарной службы контролируют погрузку, выгрузку и транспортировку мяса, проверяя наличие и правильность ветеринарных документов, состояние транспорта, соблюдение температурного режима и наличие документов о дезинфекции.

Проверяется соответствие наименования, веса, объема и маркировки мяса данным, указанным в ветеринарных документах.

Там объясняют, что перед убоем животные проходят ветеринарный осмотр, а туши и органы - санитарную экспертизу. Убой проводится на сертифицированных пунктах или мясокомбинатах, а при их отсутствии - на временных убойных площадках.

Что касается ветеринарных документов, то у них высокая степень защиты, утверждают в Комитете. Их подлинность проверяется несколькими способами. Во-первых, инспекторы смотрят на сами бумажные документы: проверяют, правильно ли они заполнены, есть ли печати, подписи и все нужные реквизиты. Во-вторых, данные сверяются с электронными базами, такими как ЕАСУ и "Меркурий". Это помогает сразу выявить подделку.

Пока в Астане случаев продажи фальшивых справок не зафиксировано.

Если в ветеринарных документах находят ошибки или нарушения, об этом сообщают в Комитет ветеринарного контроля и в тот регион, где выдали документ. А если нарушены санитарные нормы, поставщику грозит административный штраф по статье 406 Кодекса об административных правонарушениях.

Как сомнительное мясо попадает на прилавки

Председатель ОИПЮЛ "Мясной союз Казахстана" Максут Бактибаев считает, что несмотря на эти меры, зачастую мясная продукция на рынках не всегда имеет реально подтверждающие справки. Он рассказывает, как обычно мясо попадает на рынки.

"Например, у фермера 100 голов скота. Он живет в регионе. К нему приезжает перекупщик. Они договариваются по цене и режут этот скот на месте. Далее это мясо везут в Астану, например. В три-четыре часа утра этот перекупщик приезжает на рынок "Алем", куда вот такие газельки с тушами приезжают. Мясо перепродается посредникам. А они сортируют его и отправляют по рынкам. В тот же самый "Алем", "Артем", "Евразия" и т.д. И оно тушами уходит по эти всем рынкам. Потом там проходит формальный ветеринарный контроль. Ветеринары берут образцы, но не знаю, справляются они или не справляются, здесь большой вопрос. И потом это мясо попадает на прилавки этих мясных рынков. Фактически там какого-то лабораторного анализа я не встречал. При этом на каждом этапе делаются справки, за которые они платят деньги", - рассказывает эксперт.

Он считает, что одна из главных проблем в продаже мяса в Казахстане — это разрешенный подворовый забой. По его словам, необходимые справки можно просто купить.

"Есть норма, которая позволяет жителям сел забивать скот для личного потребления. На первый взгляд, ничего страшного. Но на практике через эту лазейку проходит до 80 процентов мяса. Скот, конечно, растёт в селе, а не в городе, там его и режут. А потом покупаются справки, будто он прошёл убой на официальном пункте — хотя на деле этого не было. С такими документами туши отправляются в города, например, в Астану. Здесь якобы проводят повторный анализ, но он часто формальный. Иногда берут кусочки на проверку, а иногда и вовсе ничего не проверяют", - объясняет он.

Случай отравления астанчан в кафе "Коктем" показывает проблемы в мясной отрасли. А именно – не достаточные меры по пищевой безопасности, считает эксперт.

"Формулировка "сторонний поставщик" звучит странно. Поэтому в основном все кафе, столовые покупают мясо у сторонних поставщиков. Проблема обнажилась, так скажем, на этом конкретном кейсе. Судя по информации в СМИ, скорее всего, мясо было передержано, хранилось в тепле слишком долго. Оно начало портиться, в нём начали развиваться бактерии, которые попали в готовую еду и стали причиной пищевого отравления", - отмечает Бактибаев.

Для улучшения ситуации в отрасли эксперт считает, что нужно ужесточить требования пищевой безопасности, а именно забивать весь скот, который есть, только через сертифицированные мясокомбинаты, где есть штатные ветеринарные врачи, лаборатории.

Какие исследования проходит мясная продукция

Как рассказали в Комитете ветеринарного контроля, после убоя мясо дополнительно исследуют: проводят внешний и внутренний осмотр, оценивают цвет, запах, консистенцию органов, выявляют возможные патологии. Также делают пробу варкой - кусочек мяса варят, чтобы проверить запах и вкус бульона. Это помогает выявить признаки болезней или примесей.

Если находят отклонения, проводят дополнительные исследования: анализ мазков с подозрительных участков и биохимические тесты. По итогам осмотра специалисты выдают ветеринарную справку. Без нее продажа мяса запрещена - документ подтверждает безопасность и законность продукции.

На исследование одной туши сельскохозяйственного животного в среднем затрачивается 9,5 минут.

Как часто проверяют торговые сети и рестораны

Как объясняет главный государственный санитарный врач Астаны Айгуль Шагалтаева, проверки торговых объектов проводятся планово. Однако, если поступает жалоба, тогда проводится внеплановая проверка. У торговых сетей при продаже мясной продукции обязательно должна быть товаросопроводительная документация.

Что касается объектов общественного питания, то в местах до 50 мест, плановая проверка проводится один раз в три года. А вот заведения с более чем 50 посадочными местами уже считаются объектами высокой степени риска, и их проверяют каждые полгода.

Но вне зависимости от расписания проверок, если поступает жалоба, по таким обращениям обязательно регистрируется внеплановая проверка, подчеркивает государственный санитарный врач Астаны.

По ее словам, в целом количество обращений и жалоб от населения на заведения общественного питания и некачественную продукцию заметно возросло.

"Люди начали внимательнее относиться к тому, что покупают. Проверяют сроки годности и изучают состав", - говорит Айгуль Шагалтаева.

Жалобы на нарушения санитарных норм жители столицы можно подать несколькими способами: письменное заявление в департамент санитарно-клинического контроля либо обращение можно отправить через e-Otinish.

Заявитель должен указать все факты и обстоятельства, сопровождающие жалобу. Но одного текста недостаточно — для регистрации обращения и проведения последующей проверки обязательны подтверждающие доказательства. К таким материалам относятся фотографии продукта, на который поступает жалоба, чек, а также медицинские документы, если пострадавший обращался за помощью. Это может быть медицинская справка, заключение врача или сигнальный лист, выданный при вызове скорой помощи.

Заявление должно сопровождаться фактами, на основании которых возможно проведение санитарной проверки объекта.