В Актобе может прекратить деятельность Казахско-Русский университет. Студентов предупредили о возможном закрытии вуза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В начале апреля в учебном заведении разгорелся скандал после сообщений о массовом отчислении студентов – официально, за прогулы. Ситуация вызвала широкий резонанс, и в университет с проверкой прибыла министерская комиссия. После учащимся пообещали: их не отчислят, и они смогут доучиться до конца года. Однако будущее вуза остается под вопросом.

По предварительным данным, учредитель Казахско-Русского университета принял решение прекратить образовательную деятельность. Оказывается, с заявлением о намерении закрыть вуз он уже обращался в министерство ещё в начале учебного года. Но потом почему-то продолжил работу.

От комментариев представители университета отказываются.