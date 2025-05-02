  • 2 Мая, 23:11
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Один из вузов собираются закрыть в Актобе

От комментариев представители университета отказываются.

Сегодня, 22:15
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:15
Сегодня, 22:15
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Фото: pxhere.com

В Актобе может прекратить деятельность Казахско-Русский университет. Студентов предупредили о возможном закрытии вуза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В начале апреля в учебном заведении разгорелся скандал после сообщений о массовом отчислении студентов – официально, за прогулы. Ситуация вызвала широкий резонанс, и в университет с проверкой прибыла министерская комиссия. После учащимся пообещали: их не отчислят, и они смогут доучиться до конца года. Однако будущее вуза остается под вопросом.

По предварительным данным, учредитель Казахско-Русского университета принял решение прекратить образовательную деятельность. Оказывается, с заявлением о намерении закрыть вуз он уже обращался в министерство ещё в начале учебного года. Но потом почему-то продолжил работу.

От комментариев представители университета отказываются.

"До сведения родителей и обучающихся доведено, что процедура перевода в другие вузы является строго регламентированной. Есть специально утверждённый алгоритм – при соблюдении каких условий разрешается перевод, какие основные требования к процедуре. Все эти вопросы будут рассмотрены специальной рабочей группой, которая будет работать в Актобе после окончания сессии и текущего учебного года", - сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК.

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