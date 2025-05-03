Где казахстанцы смогут посмотреть военный парад к 80-летию Победы
В параде примут участие более 4 тысяч военнослужащих, будет задействовано свыше 200 единиц военной техники, а небо над столицей украсят 66 самолётов и вертолётов.
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Военный парад, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и ко Дню защитника Отечества, станет одним из центральных событий этого года в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны РК, торжественное мероприятие состоится 7 мая на площади Независимости в Астане у монумента "Қазақ елі".
"В параде примут участие более 4 тысяч военнослужащих, будет задействовано свыше 200 единиц военной техники, а небо над столицей украсят 66 самолётов и вертолётов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации. Наблюдать за праздничным шествием смогут не только жители столицы, но и казахстанцы по всей стране. Прямая трансляция будет доступна на республиканских телеканалах, на LED-экранах в городах и на официальном YouTube-канале Министерства обороны", — говорится в сообщении.
Парад станет не только демонстрацией силы и технической оснащённости Вооружённых сил, но и данью уважения героическому прошлому, символом памяти, гордости и воинской доблести казахстанского народа, отметили в ведомстве.
Ранее международный аэропорт Астаны сообщил о возможных изменениях в расписании авиарейсов в период подготовки и проведения военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества.
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