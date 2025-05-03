Теплоэлектроцентраль города Риддера продолжит обновление. По поручению Президента из резерва Правительства выделено около 1,7 миллиарда тенге. Средства направят на ремонт оборудования, не охваченного предыдущими этапами модернизации. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Финансирование поступит в бюджет Восточно-Казахстанской области в виде целевых текущих трансфертов. Речь идет о ремонте котлоагрегатов, турбин и распределительных устройств, отвечающих за стабильную работу станции и бесперебойное электроснабжение.

"В течение последних двух лет из резерва Правительства и бюджета области было направлено 15,5 млрд тенге для ТЭЦ Риддера. Проведены ремонтно-восстановительные работы на котлах и турбине, износ станции был снижен с 75% до 46%. На тепловых сетях выполнен ремонт протяженностью 21,3 км, благодаря чему износ теплосетей сократился с 82% до 67%", — говорится в сообщении Правительства.

Новые средства позволят своевременно подготовить ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону 2025–2026 годов.

Напомним, в 2024 году имущественный комплекс станции передали в коммунальную собственность, чтобы обеспечить устойчивое управление и решить накопленные финансовые и кадровые проблемы.

На днях в Сенате состоялось заседание Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, посвящённое обсуждению хода реализации закона "О теплоэнергетике". Председатель Комитета Суиндик Алдашев отметил, что система теплоэнергетики страны страдает от высокого уровня износа инфраструктуры. В частности, износ теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) составляет в среднем 61%, а котельных — 57,2%.