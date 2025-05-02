В Китае человекоподобный робот во время тестирования напал на инженера. Необычный инцидент попал на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

В соцсетях появились кадры, на которых видно, как подвешенный на крюке робот внезапно начинает активно размахивать руками и пытается приблизиться к инженеру, который отбежал от него. Робот разгромил рабочее место инженера и снёс его компьютер.

В соцсетях пишут, что остановить "взбесившегося" робота удалось, отключив его от источников питания.