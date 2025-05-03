Узбекская авиакомпания запускает прямые авиарейсы Ташкент — Алматы
На начальном этапе полёты будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.
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С 5 мая 2025 года в Казахстане откроются прямые регулярные авиарейсы по маршруту Ташкент — Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК: на рынок авиаперевозок Казахстана выходит новая авиакомпания из Узбекистана — My Freighter.
"На начальном этапе полёты будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. С 6 июня к расписанию добавится ещё один рейс по пятницам, таким образом, рейсы между Ташкентом и Алматы будут осуществляться трижды в неделю", — сообщили в ведомстве.
Введение рейсов My Freighter, по словам представителей авиационной отрасли, будет способствовать активизации делового, торгово-экономического и культурного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, а также росту туристического потока.
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