С 5 мая 2025 года в Казахстане откроются прямые регулярные авиарейсы по маршруту Ташкент — Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК: на рынок авиаперевозок Казахстана выходит новая авиакомпания из Узбекистана — My Freighter.

"На начальном этапе полёты будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. С 6 июня к расписанию добавится ещё один рейс по пятницам, таким образом, рейсы между Ташкентом и Алматы будут осуществляться трижды в неделю", — сообщили в ведомстве.

Введение рейсов My Freighter, по словам представителей авиационной отрасли, будет способствовать активизации делового, торгово-экономического и культурного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, а также росту туристического потока.