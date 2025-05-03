Юная казахстанская спортсменка Ксения Прозорова завоевала золото на юношеском чемпионате мира по тяжёлой атлетике, который проходит в Лиме . 15-летняя тяжелоатлетка стала первой в весовой категории до 59 килограммов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Прозорова показала впечатляющий результат — 199 килограммов в сумме двоеборья: 91 кг в рывке и 108 кг в толчке. Серебряную медаль выиграла Маржона Абдумуталова из Узбекистана с результатом 190 кг, бронза — у россиянки Полины Павлович (189 кг).

Казахстанская сборная также пополнила копилку наград двумя бронзами: Ернур Мырзахметов отличился в весовой категории до 73 килограммов, а Ерасыл Саулебеков — в весе до 81 килограмма среди юниоров.

Напомним, ранее чемпионом мира стал ещё один представитель Казахстана — Бейбарыс Ерсеит, завоевавший золото в весовой категории до 61 килограмма.