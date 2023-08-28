Мощный град прошел в Шымкенте

Жители Шымкента делятся в соцсетхя кадрами выпавшего града, передаёт BaigeNews.kz.

Горожане отмечают, что такая непогода и сильный град в Шымкенте - редкость.

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"В августе град,такого вроде не было у нас.Погода продолжает шокировать. Интересно Зима какой будет", "Было жутко! Как-то непривычно для Шымкента", "Очень сильный град, думала окна побьёт", - пишут юзеры в коментариях под постом.

Стоит отметить, что ранее синоптики прогнозировали дождь с грозой, а также порывистый ветер - 15-20 м/с.