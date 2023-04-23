Мощным нокаутом завершился бой двух непобеждённых боксёров в Лас-Вегасе

Фото: championat.com

Непобеждённые американские легковесы Джервонта Дэвис и Райан Гарсия сошлись в главном поединке вечера бокса на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, в штате Невада, США, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рассчитанный на двенадцать раундов бой проходил в договорном весе (до 61,7 кг) и продлился всю отведенную ему дистанцию.

Победу в поединке после нокаута в седьмом раунде отпраздновал Дэвис. Во второй трехминутке Гарсия побывал в нокдауне. Таким образом, Джервонта одержал 29-ю победу в профи, а Райан потерпел первое поражение в карьере.

Стоит отметить, что интересы Райана Гарсии представляет известный в прошлом боксер Оскар Де Ла Хойя, а Джервонта Дэвис, в свою очередь, ранее был протеже Флойда Мэйвезера и дрался под эгидой Mayweather Promotions, однако впоследствии со скандалом покинул своего легендарного покровителя.