Мощность Шымкентского НПЗ увеличат в два раза

В Минэнерго прошло совещание по статусу и планируемым работам по проекту "Расширение производственных мощностей Шымкентского НПЗ до 12 миллионов тонн нефти в год", передаёт BaigeNews.kz.

Участие в нём приняли представители АО НК "КазМунайГаз", ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" (ПКОП) и представителями CNPC.

Завод ПКОП - один из крупнейших в Центральной Азии с производственной мощностью 6 миллионов тонн в год, который обеспечивает потребности страны, в первую очередь, в моторных топливах.

Министерством совместно с заинтересованными госорганами разработан проект Межправительственного соглашения РК и КНР, предусматривающий предоставление мер государственной поддержки, в том числе решение вопросов обеспечения сырьём, инфраструктурой и энергоресурсами, применения международных стандартов, а также встречные обязательства потенциальных инвесторов.

Реализация проекта, по предварительным расчётам, позволит увеличить производство автобензинов на 700 тысяч тонн, авиатоплива – на 700 тысяч тонн, дизтоплива – на 3,9 миллиона тонн.

Срок запуска новых объектов – 2030 год.