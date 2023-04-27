Мощность Капчагайской ГЭС значительно увеличат - глава "Самрук Казына"

Глава "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов обсудил с акимом Алматинской области Маратом Султангазиевым реализацию проектов в сфере зеленой энергетики в регионе, а также посетил ряд объектов в регионе, в том числе Капчагайскую ГЭС, относящуюся к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Корреспондент BaigeNews.kz узнал, какие проекты для увеличения объемов производства электрической и тепловой энергии, безвредные для экологии, реализуют в Алматинской области.

Алматинская область обладает огромным потенциалом для развития зеленой энергетики. Частично этот потенциал уже реализуется.

Зеленые проекты

На балансе ТОО "Samruk-Green Energy", дочерней организации АО "Самрук-Энерго", находятся солнечные электрические станции суммарной мощностью 3,4 мегаватт в городах Конаев и Алматы, а также ветровой парк мощностью 5 мегаватт близ поселка Нурлы в Шелекском коридоре. Кроме того, часть электроэнергии, необходимой региону, вырабатывает Капчагайская ГЭС. Несмотря на то, что фактическая установленная мощность Капчагайской ГЭС - 364 мегаватт, сегодня она задействована не полностью, отдает в сеть как минимум на 80 мегаватт меньше, чем могла бы в нынешнем своем состоянии.

Причиной этому является риск затопления сельскохозяйственных угодий и частных жилых домов в том случае, если станция будет работать на полную мощность. Поэтому уровень воды в резервуарах Капчагайской ГЭС сейчас намеренно занижен.

Для решения проблемы "Самрук Энерго" планирует возвести новое водохранилище на реке Или ниже по течению в 23 км от плотины Капчагайской ГЭС. Проект, имеющий название Кербулакский контррегулятор, должен будет собирать лишнюю воду, которую будет сбрасывать Капчагайская ГЭС, когда начнет функционировать на полную мощность.

"Кербулакский контррегулятор, возведение которого мы обсуждали в акимате Алматинской области, это очень важный объект, который позволит в периоды пиковых нагрузок балансировать наши сети. Кербулакский контррегулятор станет важным звеном и элементом перехода на ВИЭ и альтернативную энергию, он позволит Капчагайской ГЭС стать одной из ведущих маневренных мощностей в регионе, которая в случае отсутствия ветра или если солнце будет закрыто тучами, сможет отдать в систему недостающий объем электроэнергии. Также Капчагайская ГЭС сможет давать необходимые объемы в моменты пиковой нагрузки в вечернее время в Алматы", - сказал Нурлан Жакупов.

Одним из главных вопросов, которые обсуждал глава "Самрук Казына" с акимом Алматинской области, было выделение земельных участков для строительства водохранилища.

"У нас была очень плодотворная встреча с представителями акимата Алматинской области, есть понимание и уверенность, что все вопросы с перерегистрацией и оформлением земельных участков будут решены нашими коллегами из акимата, чтобы мы могли выйти на строительство и начать реализовывать данный проект", - сказал Нурлан Жакупов.

Управляющий директор АлЭС по инвестиционным проектам Даурен Сагидула добавил, что сейчас идет этап согласования технического задания и технической спецификации для последующего технико-экономического исследования и технико-экономического обоснования возведения водохранилища. Для этого будут привлечены лучшие ученые и научные организации, имеющие опыт в данной сфере.

Помимо строительства водохранилища, будет проведена модернизация оборудования на самой Капчагайской ГЭС с применением новейших технологий. Это позволит увеличить располагаемую мощность станции и пико-маневренный диапазон.

По планам, к 2026 году после завершения модернизации на самой станции и появления водохранилища диапазон пиковой маневренной мощности Капчагайской ГЭС увеличится с нынешних 12,5 мегаватт до 125 мегаватт.

Газовый вопрос

Встреча главы "Самрук Казына" с акимом Алматинской области касалась не только развития ВИЭ, но и в целом развития алматинского энергоузла.

Руководитель "Самрук Казына" сообщил, что планируется ввести более 800 мегаватт дополнительных генерационных мощностей. На контроле находится модернизация и перевод с угля на газ алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

"Для бесперебойного обеспечения работы станций после модернизации будет спроектирована и построена вторая ветка газопровода Алматы-Байсерке-Талгар, здесь очень остро встает вопрос по земле. Мы на встрече с акимом Алматинской области синхронизировали позиции в том, чтобы акимат в поставленные сроки провел все необходимые процедуры по перерегистрации и переоформлению земель под газопроводы, и QazaqGaz смог построить необходимую инфраструктуру в срок", - отметил Нурлан Жакупов.

Подводя итоги своей поездки в Алматинскую область, Жакупов отметил, что ожидает больших результатов совместной работы с регионом.

"Мы верим в большой потенциал Алматинской области, есть все предпосылки к тому, чтобы Алматинская область стала энергетическим хабом Казахстана, не только благодаря развитию традиционной энергетики, но и во многом благодаря развитию ВИЭ", - заключил Нурлан Жакупов.

Альберт Ахметов