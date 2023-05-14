Мощная магнитная буря обрушится на Землю в конце мая

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В мае над Землёй пройдёт мощнейшая магнитная буря уровня G4. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным учёных, магнитная буря такой большой мощности ожидается 21 мая.

Всего существует пять уровней геоштормов, где наивысший — G5 — считается экстремальным, а ожидаемый в мае уровень G4 — очень сильным.

Повторный майский удар, но уже меньшей мощности, произойдет 22 числа: на эту дату специалисты прогнозируют шторм уровня G1. Дальнейшего прогноза лаборатория пока не даёт.

При этом первые 20 дней мая будут спокойными, без геомагнитных возмущений. До конца апреля тоже будет спокойно, небольшое волнение ученые прогнозируют только на 28 число.

Предыдущая сильная магнитная буря уровня G4 зафиксирована в воскресенье, 23 апреля.

По мнению кардиолога Елены Доля, магнитные бури могут спровоцировать обострение хронических заболеваний и острых состояний в здоровье людей.

Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь люди ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, нарушениями сердечного ритма, пациенты с заболеваниями органов дыхания и суставов. Также на магнитные бури реагируют люди с заболеваниями нервной системы – возникает как повышенная возбудимость, так и слабость, апатия, вплоть до депрессии.

В дни вспышек на Солнце доктор советует пить больше воды, отказаться от курения и алкоголя, не злоупотреблять жирной и жареной пищей. Желательны прогулки на свежем воздухе, легкая гимнастика и правильный режим сна.

Ранее сообщалось, что 15 мая земляне переживают мощный эффект от "ретраградного Меркурия", который продлится до 15 мая. астрологи подробно рассказывали, чего не рекомендуется делать в этот период.