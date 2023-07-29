Морённые озёра на горном хребте Тарбагатай осмотрели в области Абай

Фото: МЧС РК

На территории области Абай расположены 13 селеопасных участков и два морённых озера. Департамент по чрезвычайным ситуациям области Абай совместно с акиматом области, филиалом Абайского территориального эксплуатационного управления ГУ "Казселезащита" МЧС РК и областной территориальная инспекцией лесного хозяйства и животного мира провёл аэровизуальное обследование морённых озер, селеопасных участков области и горного хребта Тарбагатай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Цель – оценка состояния мореных озер на горном хребте Тарбагатай, бассейнов русел рек Кнач-Горная, Урджар, Кусак, Келды-Мурат, Коктерек, Сарбаз, Акшокы, Богас, Базар, Кокпекты, Бокен, Талменка Урджарского и Кокпектинского районов и района Ақсуат.

"По результатам обследования установлено, что морённые озера открыты от льда и снега, зимний снег в высокогорье растаял, идёт таяние ледников, притоки к морённым озёрам ниже максимальных значений, уровень воды в морённых озёрах в пределах нормы, русла рек свободны, заторов не имеется, опасных гидрометеорологических явлений не выявлено, обстановка по обследованному маршруту стабильная. Также был произведен облёт территории государственного национального природного парка Тарбагатай и прилегающих к ним степных массивов", — сообщили в МЧС.

Участники облёта обратили внимание на санитарное состояние лесов, на расчистку лесных дорог и подъездов к водоёмам по квартальным тропам \, на наличие противопожарных полос и подъездных путей к естественным водоисточникам для забора воды пожарной техникой.