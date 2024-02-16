Морозы задержатся в Казахстане

В Казахстане в ближайшие три дня сохранится морозная бесснежная погода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, морозы сохранятся на большей части Казахстана, и только на юго-востоке страны 17 февраля ожидается снег. В горных районах – сильный снег, туман, гололед и низовая метель.

В "Казгидромете" также отметили, что в северных и восточных регионах республики ночью ожидается до 38 градусов мороза, днём – до 28 градусов со знаком минус. На юго-востоке страны ночью столбики термометров опустятся до минус 15-25 градусов, в горах - до 35 градусов мороза, а днем - до 25 градусов ниже ноля.