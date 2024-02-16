Морозы задержатся в Казахстане
Сегодня, 12:15
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Сегодня, 12:15Сегодня, 12:15
150Фото: baigenews.kz
В Казахстане в ближайшие три дня сохранится морозная бесснежная погода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По прогнозу синоптиков, морозы сохранятся на большей части Казахстана, и только на юго-востоке страны 17 февраля ожидается снег. В горных районах – сильный снег, туман, гололед и низовая метель.
В "Казгидромете" также отметили, что в северных и восточных регионах республики ночью ожидается до 38 градусов мороза, днём – до 28 градусов со знаком минус. На юго-востоке страны ночью столбики термометров опустятся до минус 15-25 градусов, в горах - до 35 градусов мороза, а днем - до 25 градусов ниже ноля.
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