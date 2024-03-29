Морозы прогнозируют синоптики в ближайшие дни в Казахстане

В ближайшие дни на большей части страны ожидается понижение температуры воздуха ночью до 3-10 мороза, днем повышение до 5-13 тепла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

"Обширный циклон с центром над Екатеринбургом и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут оказывать свое влияние практически на всю территорию Казахстана. С ним сохраняются осадки преимущественно в виде дождя. Сильные осадки, в основном дождь, прогнозируются 30 марта в Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях, 31 марта в Восточно-Казахстанской области", - сообщают синоптики.

Сильные дожди пройдут 30 марта в Туркестанской и Жамбылской областях, 30-31 марта в Алматинской области и в области Жетысу.

"На большей части страны ожидается понижение температуры воздуха ночью до 3-10 мороза, днем повышение до 5-13 тепла. В южных и юго-восточных регионах ночные температуры воздуха понизятся до 6 мороза-2 тепла, днем повысится до 5-18 тепла. Лишь на западе прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до 1-6 тепла, днем до 13-18 тепла", - отметили в Казгидромет.