Морозы до минус 34 градусов прогнозируют в Казахстане

Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане. В страну возвращаются морозы, передаёт BaigeNews.kz.

"Территория республики будет находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается преимущественно погода без осадков. Лишь на западе, востоке, северо-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдёт снег с низовой метелью. На юге и западе страны усиление ветра до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Ожидается понижение температуры:

на севере страны ночью до 23-31 градуса мороза, днём до 15-28 градусов мороза;

страны ночью до 23-31 градуса мороза, днём до 15-28 градусов мороза; в центре ночью - минус 18-33 градуса, днём до минус 13-23 градусов;

ночью - минус 18-33 градуса, днём до минус 13-23 градусов; на востоке ночью до минус 25-34 градусов, днём до минус 20-30 градусов.

А на западе страны произойдёт небольшое повышение температуры воздуха - ночью до 0-8 градусов мороза, днём до пяти градусов тепла.

На юге и юго-востоке Казахстана резких изменений не ожидается, ночная температура воздуха составит минус 2-15 градусов, днём небольшое повышение до плюс трёх - минус семи градусов.