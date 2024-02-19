Морозы до -45 ожидают жителей одного из регионов Казахстана

Арктический антициклон продолжает удерживать морозную погоду на севере, востоке, юго-востоке и в центре Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

"Ожидается понижение температуры воздуха на западе: ночью до 10-25, днем до 5-15 мороза, в северных и центральных регионах страны температурный фон составит ночью 28-38, днем 15-23 мороза, в восточных регионах ночью 32-45, днем 20-32 мороза, на юго-востоке страны постепенное повышение ночью до 15-25, днем до 0-13 мороза", - сообщают синоптики.

С южным циклоном на западе, северо-западе, юге и юго-востоке страны ожидается выпадение снега, низовая метель; в горных районах – сильный снег, а также постепенное ослабление морозов на юго-востоке республики.