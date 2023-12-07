Морозы до - 35 градусов: погода в Казахстане на 7 декабря

Синоптики прогнозируют 35-градусные морозы 7 декабря в северных регионах республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

В Астане переменная облачность, ночью и утром небольшой снег, поземок. Ветер северо- западный ночью 7-12, днем 2-7 м/с. Температура воздуха ночью и днем 23-25 мороза.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью и днем 1 мороза-1 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо- восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 8-10 тепла.

Ночью и утром на юго-востоке Акмолинской области небольшой снег, гололед, низовая метель. Ветер северозападный 9-14, ночью на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 26-31, на юго-востоке области 23 мороза. г. Астана: переменная облачность, ночью и утром небольшой снег, поземок. Ветер северозападный ночью 7-12, днем 2-7 м/с. Температура воздуха ночью и днем 23-25 мороза. г. Кокшетау: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 26-28 мороза.

На юге Алматинской области осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-западный 9-14, днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 3 мороза-2 тепла, на севере, в горных районах области 6-11 мороза. г. Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью и днем 1 мороза-1 тепла. г. Конаев: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2 тепла.

На востоке, в горных районах области Жетысу снег. Ветер северо-восточный 9-14, на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28, в районе Алакольских озер 30 м/с и более. Температура воздуха ночью и днем 3 мороза-2 тепла, в горных районах области 6-11 мороза. г. Талдыкорган: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10, ночью порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 0-2 тепла.

В горах небольшие осадки (дождь, снег). На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области туман. Ветер северо-восточный, восточный 8-13, днем в горных районах области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза-4 тепла, на севере, западе области 4-9 мороза, днем 2-7, на юге, в предгорных районах области 10 тепла, на севере области 1 мороза. г. Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северовосточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 8-10 тепла. г. Туркестан: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем 4-6 тепла.

Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, на юге Западно-Казахстанской области 7, днем 5-10 мороза. г. Уральск: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 8-10 мороза.

В Атырауской области без осадков. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, на северо-востоке области 12, днем 0-5 мороза. г. Атырау: малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 0-2 мороза.

Ночью на севере-западе области небольшой снег, днем на западе, северо-востоке, юге Мангистауской области осадки (дождь, снег). Днем на северо-востоке, юге области низовая метель, гололед. Ветер восточный 9-14, на западе, северо-востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-5, на севере области 8-13 мороза, днем 2 мороза-3 тепла, на севере области 5 мороза. г. Актау: облачно, днем осадки (дождь, снег). Ветер восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 1-3 тепла.

Без осадков. На севере Актюбинской области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, на севере области 17, днем 8-13, на юге области 4 мороза. г. Актобе: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северовосточный 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 8-10 мороза.

Ночью на востоке, юге Костанайской области небольшой снег, низовая метель. На севере области туман. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 22-27, на севере, востоке области 32 мороза, на юге области 12-17 мороза. г. Костанай: переменная облачность, без осадков. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 25-27, днем 22-24 мороза.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области небольшой снег, низовая метель. Ветер северо-западный 9-14, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 27-32, на севере области 35 мороза, днем с дальнейшим понижением. г. Петропавловск: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 30-32 мороза, днем с дальнейшим понижением.

Ночью на севере, востоке, юге небольшой снег. Ветер северо-западный 9-14, ночью на западе, востоке, в центре Павлодарской области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 17-22, на севере области 27 мороза, днем с дальнейшим понижением. г. Павлодар: переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер северо-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 19-21 мороза.

Ночью на севере, западе Карагандинской области небольшой снег, низовая метель. На севере, западе области гололед. Ветер северо-западный 9-14, ночью на севере области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 12-17, на юге области 3-8 мороза. г. Караганда: переменная облачность, ночью небольшой снег, низовая метель. Гололед. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 12-14 мороза.

В Улытауской области без осадков. Ветер северо-западный, северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 6-11 мороза. г. Жезказган: облачно, без осадков. Ветер северо-западный, северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 6-8 мороза.

Снег, ночью на севере, востоке области временами сильный снег. На севере, востоке, юге Восточно- Казахстанской области низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северозападный с переходом на северо-восточный 9-14, на севере, востоке, юге области 15-20, ночью порывы 23-28, временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью и днем 10-15, на западе области 18, на юге области 5 мороза. г. Усть-Каменогорск: облачно, снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 11-13 мороза.

На севере, востоке, в центре Абайской области снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14, на севере, востоке, в центре области 15-20, ночью порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью и днем 10-15, на западе области 18, на юге области 0-5 мороза. г. Семей: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 10-12 мороза.

Без осадков. Ночью и утром на севере Кызылординской области туман. Ветер северо-восточный 9-14, днем в центре области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, на севере области 15, днем 1-6 мороза. г. Кызылорда: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 2-4 мороза.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области небольшие осадки (дождь, снег), гололед. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9-14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 3 мороза-2 тепла, на севере, в горных районах области 6-11 мороза. г. Тараз: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2 тепла.