Морозная свежесть: в Сети появилось видео заснеженного туалета в вагоне "Өскемен-1 - Астана"

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Видео с обледенелым туалетом в вагоне поезда "Өскемен-1 - Астана" появилось в Telegram-канале Qumash.

По словам авторов ролика, проблемы с отоплением возникли только в нечётных вагонах.

Представители компании-перевозчика подтвердили, что в системе поезда произошлёл сбой и извинились перед пассажирами. Также сообщается, что вагоны уже ремонтируют.