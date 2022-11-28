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  • Морозная свежесть: в Сети появилось видео заснеженного туалета в вагоне "Өскемен-1 - Астана"
pixabay.com Сегодня, 15:18
146
Сегодня, 15:18
146
Фото: pixabay.com

Морозная свежесть: в Сети появилось видео заснеженного туалета в вагоне "Өскемен-1 - Астана"

Видео с обледенелым туалетом в вагоне поезда "Өскемен-1 - Астана" появилось в Telegram-канале Qumash.

По словам авторов ролика, проблемы с отоплением возникли только в нечётных вагонах.

Представители компании-перевозчика подтвердили, что в системе поезда произошлёл сбой и извинились перед пассажирами. Также сообщается, что вагоны уже ремонтируют. 

"АО "Пассажирские перевозки" сообщает, что 27 ноября 2022 года в пути следования из-за неисправности системы отопления в вагоне поезда 67 "Оскемен-Астана" пассажиры были переведены в другие вагоны. В настоящее время вагоны находятся в пункте техобслуживания станции "Астана", где проводятся работы по устранению неполадок системы отопления. За техническое обслуживание вагонов несёт ответственность компания Patentes Talgo. Национальный перевозчик приносит свои извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении. 

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#мороз #поезд #Пассажирские перевозки
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:18
146
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