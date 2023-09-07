Моральную компенсацию за возврат ребёнка в интернат предлагают увеличить в Казахстане

По словам сенатора Амангельды Толамисова, на сегодня приемные родители, которые не справились со своими обязанностями, по закону возвращают государству средства материальной помощи в размере 75 МРП. Проблему возвратов детей в интернаты он поднял на пленарном заседании в своем депутатском запросе, передает корреспондент BaigeNews.kz.

По словам парламентария, за последние пять лет количество случаев возвращения усыновленных детей выросло на 64%. Он отметил, что на сегодня в Казахстане для таких родителей законом предусмотрена ответственность: возврат государству средств материальной помощи в размере 75 МРП, уплата алиментов и лишение возможности усыновления во второй раз.

"Такие случаи оказывают серьезное влияние на психическое здоровье ребенка. Более того, фиксируются и случаи эксплуатации детского труда. Существует Национальное агентство по усыновлению, которое осуществляет контроль за усыновителями на срок до 3 лет и проводит специальное сопровождение усыновителей. В рамках данного агентства родителям предоставляются услуги таких специалистов, как психолог, юрист. Однако возможностей агентства еще недостаточно, чтобы охватить необходимым сопровождением всю территорию страны. Из этого следует, что требуется расширение сети центров по работе с гражданами, изъявившими желание усыновить ребенка, а также увеличение количества социальных работников", - отметил он.

Сенатор считает, что повышение информированности усыновителей о последствиях должно улучшить ситуацию и предлагает включить соответствующие данные на портале "eGov.kz".