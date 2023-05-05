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Сегодня, 18:12
273
273Фото: акимат Алматы
Мопедист выстрелил в автобус в Алматы
Вооруженный инцидент произошел в Алматы – мопедист открыл огонь по городскому автобусу с пассажирами, передает BaigeNews.kz.
"Департамент полиции города Алматы сообщает, что данный факт имел место сегодня, 05.05.2023 года, около 10:00 часов в Турксибском районе Алматы. В результате дорожного конфликта, водитель мопеда выстрелил из пневматического пистолета в стекло автобуса и скрылся с места происшествия", - сообщили в пресс-службе ДП города.
В полиции отметили, что никто не пострадал. Личность мопедиста установлена, принимаются меры к его задержанию.
Произошедшее сейчас расследуют в отделе полиции при УП Турксибского района.
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