Монополист ответил, почему в квартирах карагандинцев слабый напор воды

Почему так часто происходят аварии на водопроводных магистралях? Таким вопросом задаются многие карагандинцы. Не считая мелких прорывов, в городе с начала года произошло уже несколько крупных аварий. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался в причинах.

Водным монополистом в шахтерской столице является ТОО "Караганды Су". На балансе компании числится 1 116 километров водопроводных, в том числе 196 километров в доверительном управлении, и 710 километров канализационных сетей. Так как многие сети не ремонтировались на протяжении десятков лет, их изношенность достигла критических показателей. Однако в компании "Караганды Су" утверждают, что они отремонтировали более 700 километров сетей.

"За последние десять лет предприятие заменило порядка 770 километров водопроводных сетей, осталось заменить 300 километров. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет 61 процент. Ежегодно увеличивается доля замены сетей за счет собственных средств, имеется введу тарифная смета. В результате ежегодно проводимой реконструкции и замены водопроводных сетей, снижение аварийности составило 30% по сравнению с 2013 годом", - отрапортовали в компании "Караганды Су".

Однако эти позитивные показатели только на бумагах. На деле же жители Карагнады систематически сталкиваются с прорывами в магистралях, слабым напором воды в квартирах, что вызывает их недовольство.

Одним из многочисленных домов, где есть проблема слабого давления, является дом №7, который находится в микрорайоне Голубые пруды Карагнады. Жители дома уже устали обращаться с жалобами. Особенно от слабого напора страдают жители верхних этажей. Не говоря уже о стирке, горожане даже для питья вынуждены набирать воду впрок по ночам, когда давление более ли менее в доме восстанавливается.

Устав ждать помощи от услугодателя, люди решили сложиться и купить два насоса. Каждый из них им обошелся почти в 150 000 тенге. А чтобы доказать, что у них очень слабый напор, предварительно сняли видео. Однако даже при этом компания отрицает наличие проблемы. Ссылаясь на то, что якобы, на выходе давление соответствует нормам, значит жильцы дома, либо КСК должны сами устранять проблему.

"Микрорайон Голубые пруды не имеет слабого напора воды. Водоснабжение в нем осуществляется водопроводной насосной станцией микрорайона. Давление на выходе с насосной станции стабильное и составляет 4,5-4,8 атм. В ТОО "Караганды Су" нет обращений на микрорайон Голубые пруды по слабому давлению. Что касается давления воды, то согласно "Правилам пользования системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов", утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 163, есть границы, определяющие принадлежность сетей услугодателям или потребителям. Согласно правилам, за все сети, которые уже входят в многоквартирный дом, отвечают участники кондоминимума, т.е. либо это КСК, либо ОСИ, либо сами жильцы. В связи с этим, если поступают обращения на слабое давление, необходимо сначала проверить сети в доме заявителя - это компетенция КСК/ОСИ/ПТ (подвальная разводка, если частный дом/свою врезку) - далее КСК, после проведенной ревизии сетей жителей, подает заявку на слабое давление в ТОО "Караганды Су", - отрапортовали в компании.

Но ведь микрорайон Голубы пруды не единственный район, где жители жалуются на слабый напор. От этой проблемы страдают и жители частного сектора сразу нескольких микрорайонов города.

О том, что в сфере водоснабжения есть проблемы, пару месяцев назад на брифинге в РСК говорил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ербол Толеуов. По его словам, слабый напор воды связан с изношенностью труб и частыми авариями.

Для решения данного вопроса из бюджета было выделено более 20 миллиардов тенге. Кроме того он подчеркнул, что от такой проблемы страдает не только Караганда, но и другие регионы. А причина как всегда банальная – аварийное состояние сетей.

"Низкое давление связано с проблемами в системе водоснабжения. У нас достаточный объем воды, но недостаточное давление. Это все из-за устаревшего оборудования в насосных станциях. Остроту проблемы мы видим особенно летом, когда начинается сезон полива. Ситуацию мы контролируем. Так в ТОО "Қарағанды Су" есть большая инвестиционная программа по ремонту водопроводных сетей. Вкладываются серьезные средства. Сразу все отремонтировать невозможно. Слишком большая нагрузка на бюджет. Средства выделяются, чтобы заменить наиболее аварийные участки", - заявил руководитель управления.

Кстати, о средствах. Чиновники утверждают, что выделят не малые деньги, а компания уверяет, что все финансовые затраты они выделяют из собственных средств.

"Форма собственности ТОО "Караганды Су" - частная. 51% в уставном капитале – ТОО "Отдел государственных активов и закупок города Караганды", 49 %-ТОО "ККС Су". По действующему законодательству субсидирование частных компаний невозможно. Но, акиматом города и области повсеместно оказана поддержка и за счет средств республиканского и местных бюджетов практически заменены все магистральные водоводы № 5 –водоснабжение Пришахтинска; № 6-водоснабжение Сортировки; №3 и № 4- Майкудук, Город, Михайловка, №23- Юго-Восток", - сообщили в "Караганды Су".

Кроме того в компании заявили, что в текущем году по программе "Нурлы жер" заканчивается замена магистрального водовода № 21 протяженностью 17,8 километра. Водовод осуществляет водоснабжение в город, поселок Михайловка и далее в поселок Актас.

"Осталось произвести замену магистрального водовода № 22 - подача воды город, Михайловка, и далее Актас. Замена внутриквартальных распределительных уличных сетей водоснабжения и канализации производится ТОО "Караганды Су" за счет тарифной сметы, то есть собственных средств. Видео и фотоотчеты размещены на наших страницах в социальных сетях", - сообщили в ТОО "Караганды Су".

И здесь возникает еще один не менее острый вопрос для потребителей – повышение тарифа.

Как известно с 1 июля 2023 года тарифы на все коммунальные услуги были повышены. Таким образом, питьевая вода подорожала на 16%, а услуги канализации – на 65%.

За счет тарифов компания намерена не только обновить магистральные сети, водоочистные сооружения, но и повысить заработную плату своим сотрудникам.

Последние недавно даже устраивали забастовку по этому поводу. 29 августа небольшая часть работников на территории предприятия вышли на митинг со списком требований, одним из которых было повышение заработной платы. Как утверждают представители компании, некоторые вопросы все же были решены. Например, с 1 августа работникам полностью будут оплачиваться сверхурочные часы, а водителям будут оплачивать часы в период ремонта спецтехники и ее простоя.

Помимо этого сотрудникам будут выплачивать за больничные листы по заболеваниям опорно-двигательного аппарата и всех видов оперативного вмешательства. Также сотрудникам ТОО "Караганды Су", имеющим двухлетний непрерывный стаж работы предусмотрены 50% скидки на оплату услуг водоснабжения. С 1 сентября 2023 повышение заработной платы составит 20%.

Получается можно порадоваться за работников компании, а когда будут радоваться потребители, пока неизвестно.

Фото: Айжан Ныгметжан.