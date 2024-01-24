Молодёжь предложила идеи по совершенствованию миграционного законодательства в Казахстане

"Молодёжный идеатон (Youth IDEAthon) по совершенствованию миграционного законодательства и правоприменительной практики в Казахстане провели Комиссия по правам человека при президенте РК совместно с Международной организацией по миграции (МОМ), Академией государственного управления, Минтруда и Назарбаев Университетом, передаёт BaigeNews.kz.

Глава Миссии МОМ в Центральной Азии Зейнал Гаджиев подчеркнул первостепенное значение молодого поколения в творческом решении проблем и активном участии в решении вопросов, связанных с миграцией.

Зампредседателя Комиссии по правам человека при президенте РК Тастемир Абишев отметил, что миграционная политика является одним из стратегических направлений государственной политики и ориентирована: в сфере внешней миграции – на стимулирование этнической репатриации (кандасов) и на привлечение высококвалифицированных трудящихся-мигрантов; в сфере внутренней миграции – на решение проблем расселения населения по северным регионам в соответствии с потребностями экономики и с учетом демографической ситуации в них.

Он подчеркнул необходимость актуализировать вопросы защиты прав трудящихся-мигрантов в деятельности госорганов, полнее использовать потенциал институтов гражданского общества и высших учебных заведений в защите прав трудящихся-мигрантов, обратить особое внимание на роль правового просвещения населения, в том числе мигрантов.

Спикер подчеркнул, что президент Казахстана придаёт важное значение верховенству закона и установлению правовой культуры в казахстанском обществе, соблюдению конституционных прав каждого в контексте с международными обязательствами РК.

Абишев призвал молодёжь генерировать новые идеи и проекты по совершенствованию миграционного законодательства и правоприменительной практики, принимать активное участие в реализации Концепции миграционной политики РК на 2023-2027 годы.

Участники, разбившись на команды, посвятили свои усилия представлению содержательных презентаций и разработке концепций инновационных идей для возможной реализации в будущем. Главной целью было изучение стратегий, способствующих укреплению сотрудничества и углублению понимания миграционного опыта, как в пределах Казахстана, так и на международной арене. Особое внимание было уделено важнейшей роли правительственных и неправительственных организаций в содействии проживанию мигрантов в странах происхождения и назначения.

Презентации были согласованы с целями, изложенными в Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции. Присутствующие активно участвовали в дискуссиях, предлагая идеи, которые нашли отклик у аудитории. Были затронуты такие темы как динамичные потребности рынка труда, сохранение культурного наследия, технологические последствия и формирование позитивных отношений между работниками и работодателями, обеспечение прав и свобод трудящихся-мигрантов в соответствии с международными стандартами.

Состоявшийся "Молодёжный идеатон" послужил ключевой платформой, дающей молодому поколению возможность внести существенный вклад в продолжающийся диалог о миграции и её многогранных последствиях.