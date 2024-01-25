Молодым писателям и поэтам Казахстана вручили Президентскую литературную премию

В Алматы состоялось торжественное мероприятие, на котором министр культуры и информации Аида Балаева вручила молодым писателям и поэтам специальную Президентскую литературную премию, передаёт BaigeNews.kz.

В нем приняли участие известные поэты, писатели, деятели культуры.

"Литература – душа нации. Произведения, вышедшие из-под пера выдающихся творческих личностей, во все времена подчёркивали специфику нации в мировом контексте. Художественные горизонты расширили произведения таких литературных гигантов, как Абай Кунанбаев, Мухтар Ауэзов, Касым Аманжолов, Жумекен Нажимеденов, Мукагали Макатаев. Эта великая миграция духовности не прекращает свое путешествие, соединяя вчера и сегодня, сегодня и завтра. Поэтому мы уделяем творчеству молодых писателей особое внимание", - отметила министр.

Аида Балаева подчеркнула, что государство активно поддерживает писателей и поэтов, издавая их произведения.

Ежегодно в рамках программы приобретения, издания и распространения общественно значимых книг издаются работы отечественных писателей. За последние два года литературный фонд Казахстана пополнили более трёхсот новых произведений.

Лучшим произведениям в области литературы и искусства, признанным особо ценным вкладом в развитие культуры страны, присуждаются государственная премия имени Абая, национальная литературная премия "Айбоз".

В 2023 году в целях оказания государственной поддержки молодым авторам, формирования нового поколения талантливых поэтов и писателей впервые учреждена Президентская специальная литературная премия. Она присуждается писателям в возрасте от 18 до 35 лет.

Свои произведения, ранее не участвовавшие в международных и национальных конкурсах, представили 53 автора. 17 из них в номинации "Детская литература", 9 - "Драматургия", 13 – "Поэзия", 14 - "Проза". Все заявки были рассмотрены и прошли специальную экспертизу.

Министр вручила обладателям звания "Лауреат специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов" дипломы, нагрудные знаки и денежное вознаграждение.

В номинации "Проза" лучшим признан роман "Квант" Досхана Жылқыбая, в номинации "Поэзия" - сборник стихотворений "Қалалық құстар" Еділбека Дүйсенова.

В номинации "Драматургия" премией отмечено произведение "Тау көтерген Толағай" Айтолкын Ашимовой, в номинации "Детская литература" - сборник "Атың озсын, азамат!" Олжаса Қасымова.