Молодые семьи отказываются съезжать из льготного жилья в Астане

Молодёжь и чиновники не могут договориться в Астане. Камнем преткновения стали квартиры. Льготное жильё молодым людям выдали на пять лет за символичную арендную плату. Срок прошёл, настала очередь заселиться следующей партии, но освобождать квадратные метры арендаторы не хотят, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"25 марта, посреди учебного года, детей нам вырывать из школы? Какая школа нас примет? Чтобы ребёнка садиком обеспечить, нам нужно год в очереди простоять", - возмущались астанчане.

Встреча продлилась почти два часа. Но к согласию стороны не пришли.

Чиновники ссылались на закон.

"По истечении пяти лет, которые заселились в 19-м году, должны его освободить", - сказал замруководителя Управления жилья и жилищной инспекции Астаны Бейсен Усенов.

Когда молодые люди получали ключи от квартир, все как один были согласны с условием, что это только на время, за которое нужно было накопить на первоначальный взнос для ипотеки. Теперь же молодёжь требует дать им выкупить жильё. Некоторые согласны на рыночную цену, но под льготный процент по займу.

Накопить на первоначальный взнос по ипотеке при нынешних инфляции и зарплатах практически нереально, говорят молодые люди.

"Если будут выселять, то молодёжь пойдет до конца. Почему? Потому что им терять нечего, у них жилья нет. Потом что дальше делать? Я больше чем уверен, что из 100 процентов молодёжи процентов 30-40 только накопят. Остальные, ну, просто существуем и выживаем", - заявил один из присутствующих на встрече.

От обычной столичной застройки социальный ЖК сильно не отличается. В жилом комплексе пять блоков, около двух тысяч квартир, половину из них выдали работающей молодёжи по социальной программе. За однокомнатную или двухкомнатную квартиру они платят примерно от 6 до 13 тысяч тенге.

Кроме обустроенного двора здесь есть крытый паркинг. Дом расположен в районе с развитой инфраструктурой. Многие молодые семьи за время жизни в "коммунальном раю" обзавелись детьми. Устроили их в детские сады и школы поблизости, сдружились. Но пожить такой жизнью хотят и другие.

В профильном министерстве тем временем о пересмотре условий программы пока не заявляли.