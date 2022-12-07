Молодые алматинки создали и запустили наноспутник в стратосферу

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20 девушек и молодых женщин в возрасте от 14 до 35 лет освоили программирование, создали свой первый наноспутник и успешно запустили его в стратосферу в октябре 2020 года в 150 км от Алматы.

В рамках учебного курса Unisat девушки прошли все этапы создания космического корабля от начала до конца - проектирование, программирование, сборку, испытание и запуск в стратосферу. В целом, подкрепление классического образования развитием у подростков цифровых, когнитивных, лидерских и социальных навыков поможет молодёжи не только с трудоустройством, но и поспособствует снижению уровня безработицы. Об этом сообщил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане Артур ван Дизен, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

То, что классическое образование должно подкрепляться развитием у подростков "мягких" (командная работа, лидерство, ведение переговоров и разрешение конфликтов, эмоциональные, деловые качества) и цифровых навыков доказывают многочисленные международные исследования. Низкий уровень владения цифровыми навыками ограничивает выпускников в выборе профессии и значительно снижает шансы на реализацию своего потенциала, особенно у категории молодёжи с особыми потребностями. Для решения этой проблемы мало лишь инфраструктурной поддержки. Нужны доступные программы развития навыков с учётом потребностей уязвимых категорий молодежи.

"Современная система образования не способствует передаче таких навыков молодому поколению. Мы разговаривали с крупными работодателями, и они рассказали, с какими трудностями сталкиваются. Им приходится обучать молодёжь навыкам решения проблем или работе в команде, прежде чем они приступят к работе. Мой вердикт заключается в том, что связь между образованием и поиском работы нарушена. Самой большой проблемой для казахстанской молодёжи является не безработица (в Казахстане менее 5% молодежи является безработной), а то, что более 40% молодёжи не работает по своей специальности. После окончания университета выпускники тратят более шести месяцев на поиск работы", - сказал Артур ван Дизен.

Глубокий анализ безработицы показывает, что чаще всего выпускники ВУЗов работают на низкоквалифицированных и рискованных рабочих местах с маленькой зарплатой. 17% всех безработных в Казахстане составляет молодёжь, среди которой 42,4% безработных - мужчины и 57,3% - женщины. Особую обеспокоенность вызывает группа людей, которая не вовлечена в образование, ничем не занята и нигде не обучается (группа NEET). Согласно исследованию Фонда Сороса, в 2016 году к этой группе относились 9,2% представителей молодёжи. Подкатегории NEET часто включают безработных, ухаживающих за членами семьи и людей с особыми потребностями. Основную часть этой группы людей составляют молодые матери.

"Если у наших родителей была одна профессия, и они всю жизнь работали на ней, у них был один работодатель, то сейчас ситуация другая. Что касается детей нынешнего поколения, то мы не знаем, какие специальности они выберут в будущем. Может их пока не существует, но мы их давно готовим к этому. Скорее всего у наших детей не будет одного работодателя и одного и того же карьерного пути на протяжении всей жизни. Скорее всего они часто будут менять свою работу и впишутся в гиг-экономику и будут сильно зависеть от предложений, которые встречают в интернете", - отметил Артур ван Дизен.

Анализ тенденций на рынке труда проведенный ЮНИСЕФ показал, что поколению, которое живёт в странах европейского региона и Центральной Азии, потребуется интегрированный пакет навыков, чтобы найти работу, добиться прогресса в работе, заняться предпринимательством и справиться с изменяющимися условиями жизни.

"Таким образом, назрела острая необходимость появления программ обучения для молодых людей, которые включают в себя навыки необходимые для школы, работы и жизни в целом", - добавил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане.

Роль ЮНИСЕФ

ЮНИСЕФ разработал три программы, для развития необходимых сегодня навыков у молодежи. Для развития навыков обучения, предпринимательства и трудоустройства с 2019 года ЮНИСЕФ Казахстан и ОО "Сообщество молодежных работников" реализуют программу Samgau. В программе приняли участие более 25 тысяч молодых людей, среди которых 20-летний преподаватель дебатов Алишер Махмуд.

"О программе я узнал от моего молодёжного центра. Полтора месяца мы проходили серию тренингов, мастер классов по тайм-менеджменту, лидерству и т.д. Нас было две команды, с которыми мы совместно организовали два проекта по дебатам. Программа предоставила нам различные инструментарии для этих проектов, как ведение бюджета, приглашение спикеров, место проведения. Мы очень хотели, чтобы наши проекты были долгосрочными. Также мы открыли тогда восемь клубов по дебатам, из них продолжают работать четыре. Я продолжаю работать в сфере дебатов и развивать это сообщество, продвигать это движение", - поделился Алишер Махмуд.

Программу Samgau среди уязвимых групп подростков поддержало Министерство труда и социальной защиты населения и Министерство информации и общественного развития. С 2021 года программа внедряется в 52 молодёжных ресурсных центрах и 191 организации образования страны. Ученикам предоставляются небольшие гранты, чтобы они могли начать собственное дело.

С мая 2021 года ЮНИСЕФ и ОО "Азиатское общество по правам инвалидов "Жан" при поддержке компании EPAM Kazakhstan реализуют в Казахстане проект по обучению цифровым навыкам детей и подростков, имеющих инвалидность по зрению. Благодаря участию в проекте подростки получают навыки работы с цифровыми технологиями, могут самостоятельно изучать новые программы и устройства. Во время обучения учащиеся получают ноутбук и телефон со специально установленными на них программами для незрячих и слабовидящих и другим необходимым программами.

"О проекте я узнала ещё в школе, в 10 классе. Я понимала, что для поступления в колледж мне понадобиться владение цифровыми навыками и решила записаться. Проект длился три месяца. Занятия проходили в неделю два раза. Нас было четверо участников, и это очень хорошо, так как учителя могли уделить время каждому из нас. После поступления в колледж мне понадобились все полученные навыки. Я могла, как и все остальные дети, пользоваться ноутбуком. Раньше я печатала на "Брайле", и это занимало много времени. Я не успевала всё записывать. До проекта я не знала, как пользоваться ноутбуком и телефоном. Сейчас все изменилось. В проекте я познакомилась со многими интересными людьми, которые до сих пор помогают мне", - поделилась 17-летняя ученица колледжа АГБК Ангелина Богдалова. "Наш проект показал, что дети с инвалидностью по зрению могут быть значительно лучше подготовлены к дальнейшему получению классического и дополнительного образования, получить более расширенные возможности трудоустройства, стать самостоятельными и независимыми. Однако вопрос расширения доступа детей с инвалидностью по зрению к цифровым навыкам необходимо решать на более стратегическом уровне с привлечением МОН РК и возможно большего количества доноров, чтобы каждый ребенок получил доступ к цифровым и другим навыкам как можно раньше и в наиболее возможном объеме", - сказал Артур ван Дизен.

Для популяризации STEM-образования среди казахстанских школьниц ЮНИСЕФ Казахстан и КазНУ им. аль-Фараби запустили образовательную программу UniSat. Программа направлена на то, чтобы обучить казахстанских школьниц спутниковым технологиям и созданию наноспутников в лабораториях.

По данным Всемирного экономического форума только 14% казахстанских девушек заканчивают высшие учебные заведения в области STEM, в то время как показатель выпускников среди мужчин составляет 37%.

"Одна из причин тому – существующие в Казахстане социальные нормы. Так называемые подходящие профессии для мальчиков и для девочек. Гендерные стереотипы становятся барьером для того чтобы построить карьеру в STEM. ЮНИСЕФ придерживается мнения, что гендер не является препятствием, и девушки могут реализовать себя в любой сфере", - считает Артур ван Дизен.

Программа UniSat призвана устранить сложившийся гендерный стереотип. 17-летняя участница проекта Жания Кошкимбаева рассказала о том, как благодаря участию в проекте вместе с командой других девочек, они создали наноспутник. Во время запуска наноспутника воздуха с помощью встроенных датчиков девочки собрали данные о радиации, давлении, гравитации, освещённости и составе газа и загрязненности, а затем совместно с менторами проанализировали их.