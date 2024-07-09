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Молодожёны вживили в пальцы кристаллы вместо обручальных колец

Сегодня, 22:44
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t.me/shot_shot Сегодня, 22:44
Сегодня, 22:44
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Фото: t.me/shot_shot

Юные москвичи шокировали работниц одного из столичных загсов. Молодожёны вживили себе в пальцы кристаллы вместо обручальных колец, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

22-летний Паша и 19-летняя Настя хотели нестандартную свадьбу без космических затрат и нашли выход. Вместо обручальных колец у пары были вживлённые в безымянные пальцы кристаллы.

Мнения очевидцев разделились: кто-то хвалит пару за креатив, другие высказывают обеспокоенность. По словам экспертов, при проколах на кистях рук высока вероятность повредить нерв или сосуды. Заживают раны по два месяца и очень болят. Плюс - легко занести инфекцию.

 

Видео: t.me/shot_shot

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