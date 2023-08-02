Молодого отца осудили за секс с несовершеннолетней в области Абай

Житель области Абай получил два года ограничения свободы за сношение с несовершеннолетней, передаёт BaigeNews.kz.

21-летний Сергей и 15-летняя Лена (имена изменены) познакомились в соцсетях, стали встречаться. Родители не были против их отношений.

"Результатом встреч стала беременность 15-летней Лены. Узнав об этом, родители с обоих сторон договорились, что поженят детей сразу же, как Лене исполнится 16 лет. Однако уголовным кодексом предусмотрена ответственность за половое сношение с лицами, заведомо не достигшими 16-летнего возраста. По статье 122 УК РК Сергей привлечён к уголовной ответственности", - сообщили в ДУИС области Абай.

Суд учёл все обстоятельства и то, что потерпевшая и её законные представители претензий к мужчине не имеют.

В службе пробации Бескарагайского района Сергею помогли трудоустроиться, чтобы он смог обеспечивать Лену и сына.