Мокрый снег прогнозируют синоптики 1 сентября в Казахстане
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Какой будет погода в первый день сентября в Казахстане, сообщили синоптики Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.
По их прогнозу, на большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке ожидаются сильные дожди, в горах юго-востока осадки (дождь, мокрый снег).
Лишь на западе, юго-западе страны ожидается ясная погода без осадков.
"По республике ожидаются грозы, порывистый ветер, град. На юго-западе, юге страны - пыльная буря, на юго-востоке - шквал. На северо-западе, севере, юго-востоке РК ожидается туман", - сказано в сообщении.
Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях.
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