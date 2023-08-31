Мокрый снег прогнозируют синоптики 1 сентября в Казахстане

Какой будет погода в первый день сентября в Казахстане, сообщили синоптики Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.

По их прогнозу, на большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке ожидаются сильные дожди, в горах юго-востока осадки (дождь, мокрый снег).

Лишь на западе, юго-западе страны ожидается ясная погода без осадков.

"По республике ожидаются грозы, порывистый ветер, град. На юго-западе, юге страны - пыльная буря, на юго-востоке - шквал. На северо-западе, севере, юго-востоке РК ожидается туман", - сказано в сообщении.

Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях.