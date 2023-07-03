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кадр из видео Вчера, 17:56
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Вчера, 17:56
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Фото: кадр из видео

Могли запросто его задержать, а не поднимать шум - МИД о проверке в отношении экс-консула

В МИД прокомментировали проверку Следственным комитетом России по поводу русофобских высказываний экс-консула РК в Санкт-Петербурге Мейрама Канапия, передаёт BaigeNews.kz.

"Этот человек давно у нас не работает и к МИД никакого отношения не имеет.  Я не знаю, что мешало пресс-службе Следственного комитета выдавать информацию о том, что проводятся проверочные работы в отношении гражданина РК, а не экс-генконсула. Может хотели заострить внимание, у них это получилось", - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге ведомства.

Он также подчеркнул, что МИД РК не знает о местонахождении Мейрама Канапия.

"По некоторым данным он не находится на территории Казахстана. Якобы он где-то в Швеции, и попросил там политическое убежище, потому что в Казахстане на него открыто уголовное дело. Мы не знаем, где он находится, пересекал ли он границу Российской Федерации. Если он там был, они могли запросто его задержать, а не поднимать шум в информационном поле", - заключил Смадияров.

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Журналист
Вчера, 17:56
1440
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