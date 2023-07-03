Могли запросто его задержать, а не поднимать шум - МИД о проверке в отношении экс-консула

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В МИД прокомментировали проверку Следственным комитетом России по поводу русофобских высказываний экс-консула РК в Санкт-Петербурге Мейрама Канапия, передаёт BaigeNews.kz.

"Этот человек давно у нас не работает и к МИД никакого отношения не имеет. Я не знаю, что мешало пресс-службе Следственного комитета выдавать информацию о том, что проводятся проверочные работы в отношении гражданина РК, а не экс-генконсула. Может хотели заострить внимание, у них это получилось", - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге ведомства.

Он также подчеркнул, что МИД РК не знает о местонахождении Мейрама Канапия.