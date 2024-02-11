Мог заразиться от кошки: зафиксирован первый случай смерти от Аляскинской оспы

Представители здравоохранения Аляски подтвердили первый в штате смертельный случай Аляскинской оспы — недавно обнаруженного вирусного заболевания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на the Anchorage Daily News.

От Аляскинской оспы умер пожилой мужчина с ослабленным иммунитетом с полуострова Кенай. Пациент проходил лечение в Анкоридже и скончался в конце января.

Как сообщили в министерстве общественного здравоохранения Аляски, это один из семи зарегистрированных случаев заражения Аляскинской оспой.

"Людям не стоит паниковать, но они должны быть более осведомлены, — заявила государственный эпидемиолог Джулия Роджерс, — мы надеемся повысить осведомленность врачей о том, что такое вирус Аляскинской оспы, чтобы они могли выявлять его признаки и симптомы".

Учёные отмечают, что это, который относится к тому же виду, что и натуральная оспа, оспа обезьян и коровья оспа. Впервые вирус выявлен у взрослого человека в Фэрбенксе, штат Аляска, в 2015 году. Чаще всего болезнь встречается у мелких млекопитающих, таких как грызуны: полёвки и землеройки.

Диагностика смертельного случая, первого выявленного за пределами внутренних районов Аляски, заняла месяцы, поскольку ранее у пациентов с Аляскинской оспой ранее наблюдались только легкие симптомы — обычно локализованная сыпь и увеличение лимфатических узлов.

Другие пациенты, у которых был диагностирован вирус, не нуждались в лечении, но у всех них была здоровая иммунная система, заявили представители здравоохранения.

Медики считают, что смерти пациента от новой болезни поспособствовал слабый иммунитет. Как он заразился вирусом, остаётся неясным.

Мужчина жил один в лесу и не сообщал о своих недавних поездках. Учёные предполагают, что, возможно, он мог заразиться Аляскинской оспой от своей кошки, которая часто охотилась на мелких млекопитающих и, вероятно, поцарапала хозяина, когда у него начались симптомы.

Между тем, у питомицы отрицательный результат теста на вирус. Однако учёные считают, что он мог распространиться через её когти, не заразив саму кошку.

В сентябре мужчина заметил красную шишку в правой подмышечной впадине, и ему назначили антибиотики. Но шесть недель спустя его симптомы только усилились: добавились усталость и боль. После этого пациента госпитализировали. В декабре он прошёл серию тестов, результат которых оказался положительным на коровью оспу. Дополнительное тестирование, проведенное Центрами по контролю заболеваний, показало, что на самом деле это была Аляскинская оспа.

Состояние мужчины улучшилось через неделю после внутривенного введения лекарств, однако в итоге он умер в конце января из-за почечной и дыхательной недостаточности, сообщили представители здравоохранения.