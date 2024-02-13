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Мог умереть в любой момент: гигантскую аневризму мозга удалили врачи Астаны

Сегодня, 16:05
АВТОР
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ОСМС г. Астана. Сегодня, 16:05
Сегодня, 16:05
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Фото: ОСМС г. Астана.

Врачи Отделения сосудистой и функциональной нейрохирургии  Национального центра нейрохирургии провели двух этапную сложную операцию по удалению множественной аневризмы сосудов головного мозга, передает BaigeNews.kz.

Как сообщили в НАО "Фонд социального медицинского страхования" г. Астана, операция на аневризму сосудов мозга считается одним из наиболее сложнейших хирургических вмешательств, требующее высокой квалификации специалистов и современного медицинского оборудования. Операция проводилась пациенту по квоте в рамках ОСМС.

По словам 74-летнего пациента из Темиртау, с лета 2023 года мужчину беспокоили сильные головные боли, отсутствие предметного зрения и светоощущения, ограничение движений в левом глазу, а также опущение верхнего века.

Врачи на основании снимков МРТ и селективной церебральной ангиографии выявили у пациента множественные аневризмы головного мозга, инцидентальную гигантскую фузиформную аневризму кавернозно-параклиноидного сегмента левой внутренней сонной артерии, размерами 50,3*48,2 мм., инцидентальную фузиформную аневризму параклиноидного сегмента правой внутренней сонной артерии, размерами 16,5*14,5 мм.

Учитывая наличие гигантской аневризмы, клинический и неврологический статус пациента, а также был крайне высокий риск разрыва аневризмы и окклюзии сосуда при эмболизации аневризмы, врачами было принято решение о проведении операции в 2 этапа. Сейчас пациент чувствует себя хорошо.

По словам врача нейрохирурга Чингиза Нуриманова, проводившего операцию, в большинстве случаев аневризма никак себя не проявляет, и человек может годами жить не подозревая, что в любой момент он может умереть.  

"Бывает так, что человек не испытывает дискомфорта и тревожных симптомов до тех пор, пока аневризма не разорвется. Поэтому, чтобы обнаружить заболевание на ранних стадиях необходимо хотя бы раз в жизни проводить МСКТмультиспиральную компьютерную томографию", - отметил врач нейрохирург.

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