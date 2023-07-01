Модернизированный ЦОН открыли в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев, министр цифрового развития Багдат Мусин и председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин посетили модернизированный ЦОН в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

В новом ЦОНе все продумано для комфорта граждан. Для того чтобы не было скопления клиентов, ЦОН поделён на специальные секторы. Так, в зоне контакта клиенты могут получить услуги самостоятельно. Здесь научат, как получить услугу через смартфоны. Также имеется сектор социальных услуг, документирования и выдачи готовых документов. Для маленьких посетителей предусмотрен детский уголок, для лиц с особыми потребностями – пандус и отдельный сектор для обслуживания.

Здесь представлены инновационные проекты. Один из них - круглосуточный постамат на 33 ячейки, где можно забрать готовый документ в любое удобное время. Также в ЦОНе Алматы представлен терминал документирования для самостоятельной подачи заявления на паспорт и удостоверение личности.

Всего же в стране до конца 2024 года модернизируют 115 фронт-офисов Госкорпорации. В Алматы функционируют 13 ЦОНов и спецЦОНов.



К слову, с начала года жителям оказано порядка полутора миллиона услуг.

Отметим, модернизированный ЦОН смогут посещать в день более трёх тысяч горожан.