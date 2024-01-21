Модернизацию рынков в Шымкенте будут проверять с помощью видеокамер
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В этом году в Шымкенте планируют начать модернизацию четырёх крупных рынков: "Автонұр", "Центральный верхний рынок", "Алаш" и "Самал", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.
Рабочая группа во главе с председателем Комитета торговли Айдаром Абилдабековым посетила ряд торговых рынков, вошедших в Дорожную карту модернизации.
Глава Комитета торговли проверил соблюдения правил организации деятельности рынков, требования к содержанию территорий, оборудованию и оснащению торговых площадей.
"На некоторых рынках были замечены места стихийной торговли, в связи с чем, администрации рынков были сделаны замечания, а также даны поручения по устранению данных фактов", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что министерство торговли и интеграции запускает информационную систему, которая позволит контролировать ход модернизации в реальном времени с помощью установки на рынках видеокамер.
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