Модель из Украины победила в конкурсе "Мисс Япония" и спровоцировала скандал
Сегодня, 22:55
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Сегодня, 22:55Сегодня, 22:55
116Фото: pxhere.com
Победительницей конкурса "Мисс Япония" стала 26-летняя Каролина Шиино, родившаяся в семье украинцев. Это спровоцировало скандал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Independent.
Каролина оказалась первой натурализованной гражданкой Японии, выигравшей конкурс в Токио.
По данным Tokyo Weekender, Шиино переехала в Японию, когда ей было пять лет после того, как её мать снова вышла замуж за японца.
"Мне приходилось сталкиваться с барьерами, которые часто мешают мне быть принятой в качестве японки, поэтому я полна благодарности за то, что на этом конкурсе меня признали японкой", - сказала Шиино в своей речи на японском языке со сцены "Мисс Япония".
Однако это не помешало многим людям в соцсетях поднимать вопросы по поводу её победы. Некоторые задавались вопросом, как можно называть "Мисс Япония" человека неяпонского происхождения.
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