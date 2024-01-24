Модель из Украины победила в конкурсе "Мисс Япония" и спровоцировала скандал

Победительницей конкурса "Мисс Япония" стала 26-летняя Каролина Шиино, родившаяся в семье украинцев. Это спровоцировало скандал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Independent.

Каролина оказалась первой натурализованной гражданкой Японии, выигравшей конкурс в Токио.

По данным Tokyo Weekender, Шиино переехала в Японию, когда ей было пять лет после того, как её мать снова вышла замуж за японца.

"Мне приходилось сталкиваться с барьерами, которые часто мешают мне быть принятой в качестве японки, поэтому я полна благодарности за то, что на этом конкурсе меня признали японкой", - сказала Шиино в своей речи на японском языке со сцены "Мисс Япония".

Однако это не помешало многим людям в соцсетях поднимать вопросы по поводу её победы. Некоторые задавались вопросом, как можно называть "Мисс Япония" человека неяпонского происхождения.