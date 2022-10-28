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Мобильные денежные переводы между Казахстаном и Россией возможны в ближайшем будущем – эксперт
Миграция россиян по мнению экспертов положительно сказывается на казахстанской экономике, передаёт корреспондент BaigeNews.kz .
Председатель правления Российского национального платёжного совета Алма Обаева в кулуарах форума "Финтех без границ. Цифровая Евразия", прошедшего в Алматы считает, что прежде всего от притока россиян выиграл банковский сектор.
"Нужно быть не очень умным, мягко говоря, чтобы возражать против притока инвестиций от активных, деятельных граждан. То есть, россияне не так, что положили деньги и спят, наоборот, они выпускают карты, переводы, что даёт банкам комиссионный доход. Сейчас Казахстан ужесточил требования для россиян, которые желают открыть карту в казахстанском банке, им нужно предоставить контракт на работу, и так далее. То есть, Казахстан получает доходы не только с банковского сектора, но и с других секторов – аренды, налогов от бизнеса, возрастают требования, чтобы человек-иностранец приносил стране больше дохода", - полагает Алма Обаева.
При этом российский Центробанк продолжает оказывать давление на Национальный банк Казахстана, подталкивая его на разрешение быстрых трансграничных переводов.
"Трансграничные платежи в системе быстрых платежей скоро будут возможны по номеру телефона. Банк России говорит, что с Казахстаном и Арменией обсуждается эта возможность. По сути, это легальный обход SWIFT и международных платежных систем, которые сейчас не позволяют России некоторые операции делать. На дружественные страны и валюты находятся варианты, в том числе система быстрых трансграничных переводов. В ряде стран не могут заменить, и это делает популярным открытие карт в Казахстане, Армении, Кыргызстане россиянами", - отметила Алма Обаева.
Аналитик Нурбек Искаков однако отметил, что приток рублей немного затруднил работу пунктов обмена валют.
"Нынешнее резкое увеличение числа приезжающих в Казахстан россиян привело к тому, что в обменных пунктах образовался избыток рублей, обменникам пришлось продавать рубли ниже официального и рыночного курса, в убыток. В результате обменники неделю приходили в себя. На крупных валютных площадках в аналогичной ситуации эта ситуация разрешилась бы быстрее, "арбитражеры" быстро ликвидируют образовавшуюся разницу", - сказал Нурбек Искаков.
Что касается так называемой "утечки мозгов", эксперты полагают, что в России "мозгов" достаточно, поэтому их лёгкий экспорт за рубеж не будет существенной проблемой.
"Это мировой тренд – миграция населения, работают в одной стране, живут в другой, это не проблема. Массированный отток не сказался, думаю, на России. А для Казахстана это плюс. В принципе, это ускорение тех процессов, о которых говорилось в рамках ЕАЭС. По договору предполагалось, что будет свободная миграция капитала, рабочей силы. Сейчас из России уехала продвинутая рабочая сила, но даже те, кто уехал, они, скорее всего, уехали временно. По моим данным, в массовом порядке за гражданством других стран россияне не обращаются", - сказала А. Обаева.
Такого же мнения придерживаются и другие эксперты.
"Я полагаю, что как минимум половину из заехавших после 21 сентября россиян в Казахстан неверно рассматривать как дополнительный трудовой ресурс. Поэтому, по моим прогнозам, потенциально усилить рынок труда в Казахстане могут не больше 27 тысяч россиян, это 0,2 процента от общего числа трудоспособных граждан Казахстана. Поэтому, отбирать рабочие места у казахстанцев они вряд ли смогут", - пояснил Н. Искаков.
По официальным данным, сейчас, когда ажиотаж спал, в Казахстан ежедневно въезжает около 8-9 тысяч россиян, а выезжает 10-11 тысяч.
Спикеры считают, основная часть переехавших предпринимателей в Казахстан – фрилансеры: блогеры, консультанты, IT-специалисты и репетиторы. Поэтому будут ли они платить налоги в казахстанский бюджет, неизвестно. Многие предприниматели рассматривают Казахстан как временный пункт.
И все же, страна может извлечь максимум из сложившейся ситуации.
"Экономика Казахстана получает свои дивиденды от возможности продать товары им, оказать им максимально возможное количество услуг. Это дает толчок для развития местного бизнеса", - заключил Н. Искаков.
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